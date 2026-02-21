Двое пострадали в ДТП в Октябрьском районе города Самары

20 февраля на территории региона зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадало 12 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Октябрьском районе города Самары. 69-летний мужчина, управляя автомобилем Honda C-RV, двигался по прилегающей территории АЗС «Олви», с левым поворотом на ул. Мичурина. В пути следования, напротив д. №98 «З», в нарушении требования п. 8.3 ПДД РФ, допустил столкновение с автомобилем Audi 100, под управлением 21-летнего мужчины, который двигался по ул. Мичурина в направлении ул. Челюскинцев. Водителю и 57-летней женщине-пассажиру Honda и 20-летнему пассажиру Audi назначено амбулаторное лечение.