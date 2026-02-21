Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»
В Самаре прошел Всероссийский конкурс юных художников "Преображение"
В Сызрани мужчина незаконно ловил плотву и окуней
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
В Самаре подешевела долгосрочная аренда квартир
В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки
Масленичные гуляния проходят во всех районах Самары
Двое пострадали в ДТП в Октябрьском районе города Самары
В Самаре подешевела долгосрочная аренда квартир

В Самаре средняя стоимость долгосрочной аренды в январе 2026 года составила 31 тыс. рублей в месяц. Студию можно снять за 30 тыс. рублей, однокомнатную квартиру — за 29 тыс., двухкомнатную — за 35 тыс., трехкомнатную — за 50 тыс. рублей. Об этом сообщает новое исследование сайта бесплатных объявлений «Авито».

В январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го наиболее заметное увеличение объема предложения отмечено в Екатеринбурге (+86%), Перми (+63%), Омске (+37%), Ростове-на-Дону (+33%) и Челябинске (+32%). В столичном регионе зафиксировано незначительное снижение — на 3%.

В целом по стране средняя ставка аренды составила 34,9 тыс. рублей, что на 1% ниже показателя прошлого года. Предложение съемного жилья в городах-миллионниках продолжает расти, пишет Самара-МК.

