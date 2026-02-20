В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.

В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 20 февраля приблизительно в 12 часов, на 1003 км автодороги М-5 «Урал» водитель 1985 года рождения, управляя большегрузным автомобилем Sitrak в составе с полуприцепом (автоцистерна), не справился с рулевым управлением, допустил наезд на барьерное ограждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО