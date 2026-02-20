В Сергиевском районе произошел съезд в кювет большегруза

19 февраля в 19:05 на 1103 километре трассы М-5 произошло ДТП, о чем в пожарно-спасательный отряд № 40 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Оперативно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет грузовой машины HOVO.

К сожалению, пострадал водитель, госпитализирован.

Специалисты в ходе аварийно-спасательных работ провели сбор информации, отключили аккумуляторную батарею и транспортировали пострадавшего в карету скорой медицинской помощи.

Причина ДТП устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"