Более 250 квартир планируют предоставить детям-сиротам в Самаре в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 250 квартир планируют предоставить детям-сиротам в Самаре в 2026 году

147
Более 250 квартир планируют предоставить детям-сиротам в Самаре в 2026 году

19 февраля глава города Самары Иван Носков совместно с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области генерал-майором юстиции Павлом Олейником встретились с жителями Самары из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства Самарской области» администрация Самары в этом году в порядке очереди планирует предоставить этим ребятам квартиры.

«С 2025 года работу по выделению квартир значительно активизировали, за год выдали почти в 2,5 раза больше квартир, чем в 2024 году. Выстраиваем плотное взаимодействие с застройщиками и контролирующими органами, существенную поддержку оказывает следственное управление по Самарской области. Совместно проверяем, чтобы квартиры соответствовали всем нормативам, документы были подготовлены вовремя и корректно. Такие встречи помогают ребятам задать все интересующие их вопросы, а нам — лучше с ними познакомиться. Всем, кто изъявит желание, предложим работу в наших муниципальных учреждениях», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Всего в 2026 году администрация города Самары планирует приобрести не менее 250 квартир. Они приобретаются в разных районах города, площадь жилых помещений – от 33 до 66 квадратных метров. Также в течение года после заключения договора специализированного жилфонда юноши и девушки могут обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты на приобретение предметов для обустройства жилья.

Как отметил Павел Олейник, защита прав детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России.
«Офицеры ведомства не остаются в стороне от проблем детей-сирот, в том числе связанных с обеспечением их жилыми помещениями. Ребята всегда могут обратиться в следственное управление с любыми интересующими их вопросами, а сотрудники следственного управления всегда готовы оказать помощь в решении проблемных ситуаций», – отметил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Олейник.

Участники встречи смогли задать главе города и руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области интересующие их вопросы. Один из наиболее популярных – наличие детских садов и школ в районе, где будет предоставлено новое жилье. Так, в новом жилом комплексе Кировского района Самары, где планируется приобретение квартир, расположен детский сад на 80 мест, по соседству планируется открытие еще одного детского сада, в пешей доступности - школа.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
Весь список