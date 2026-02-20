Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»

94
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».

Сегодня, 20 февраля 2026 года, от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». В зону проведения специальной военной операции, в преддверии Дня защитника Отечества, направлен груз, сформированный по заявкам бойцов.
Отправка реализована Федерацией профсоюзов Самарской области и Общественной палатой Самарской области.
«У нас сейчас время людей, которые любят и дорожат своей Родиной. Сегодня на линии боевого соприкосновения наши герои защищают суверенитет нашей страны, любимой России. А мы стараемся обеспечить надежный тыл и сделать жизнь бойцов по возможности максимально комфортной. Объединяя усилия общественных организаций, неравнодушных граждан и государственных органов власти, мы приближаем нашу Победу», - сказал член Общественной палаты РФ, сопредседатель ОНФ по Самарской области Павел Покровский.
В Самарской области трудовые коллективы с первых дней СВО принимают самое активное участие в сборе и доставке гуманитарных грузов для бойцов. Как и всегда, в 55-ый гуманитарный конвой вошло все самое необходимое: генераторы, теплые вещи, средства гигиены и многое другое, собранное по заявкам ребят.
В сборе груза также приняли активное участие вузовские профсоюзные организации. Студенты направили бойцам на передовую поздравления и письма со словами поддержки.
«Мы с сокурсниками писали письма-поздравления, и было такое чувство, как будто я разговариваю с солдатом. Я старался передать самые теплые эмоции, чтобы в этот праздник они знали: мы думаем о них, желаем всего самого доброго и ждем всех домой», — поделился Артем Земсков, студент Самарского политеха.
Силами самарских промышленных предприятий изготовлен особый груз, который поможет нашим героям еще более эффективно бороться с дронами. Продукция полностью изготовлена по чертежам ребят, которые выполняют боевое задание в зоне СВО. «Самара в очередной раз доказывает, что она — надежный тыл, который делает всё для фронта, — подчеркнул лидер областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников. — Особая благодарность трудовым коллективам, которые всегда откликаются и помогают приближать нашу Победу». 

 

Фото – Волжская коммуна

Теги: Самара

Новости по теме
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
19 февраля 2026, 22:10
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях. Здравоохранение
730
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы».
19 февраля 2026, 21:59
Самарцев приглашают на турнир по городкам
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы». Общество
403
Итоги конкурса «Лучший питомник года» озвучили на площадке международной конференции Ассоциации Производителей Посадочного Материала в Санкт-Петербурге.
19 февраля 2026, 20:39
Садовый центр Веры Глуховой из Самарской области признан лучшим питомником в России
Итоги конкурса «Лучший питомник года» озвучили на площадке международной конференции Ассоциации Производителей Посадочного Материала в Санкт-Петербурге. Общество
460
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
