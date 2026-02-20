В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»

Сегодня, 20 февраля 2026 года, от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». В зону проведения специальной военной операции, в преддверии Дня защитника Отечества, направлен груз, сформированный по заявкам бойцов.

Отправка реализована Федерацией профсоюзов Самарской области и Общественной палатой Самарской области.

«У нас сейчас время людей, которые любят и дорожат своей Родиной. Сегодня на линии боевого соприкосновения наши герои защищают суверенитет нашей страны, любимой России. А мы стараемся обеспечить надежный тыл и сделать жизнь бойцов по возможности максимально комфортной. Объединяя усилия общественных организаций, неравнодушных граждан и государственных органов власти, мы приближаем нашу Победу», - сказал член Общественной палаты РФ, сопредседатель ОНФ по Самарской области Павел Покровский.

В Самарской области трудовые коллективы с первых дней СВО принимают самое активное участие в сборе и доставке гуманитарных грузов для бойцов. Как и всегда, в 55-ый гуманитарный конвой вошло все самое необходимое: генераторы, теплые вещи, средства гигиены и многое другое, собранное по заявкам ребят.

В сборе груза также приняли активное участие вузовские профсоюзные организации. Студенты направили бойцам на передовую поздравления и письма со словами поддержки.

«Мы с сокурсниками писали письма-поздравления, и было такое чувство, как будто я разговариваю с солдатом. Я старался передать самые теплые эмоции, чтобы в этот праздник они знали: мы думаем о них, желаем всего самого доброго и ждем всех домой», — поделился Артем Земсков, студент Самарского политеха.

Силами самарских промышленных предприятий изготовлен особый груз, который поможет нашим героям еще более эффективно бороться с дронами. Продукция полностью изготовлена по чертежам ребят, которые выполняют боевое задание в зоне СВО. «Самара в очередной раз доказывает, что она — надежный тыл, который делает всё для фронта, — подчеркнул лидер областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников. — Особая благодарность трудовым коллективам, которые всегда откликаются и помогают приближать нашу Победу».

