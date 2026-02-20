«Профессионалы»: продолжается региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Профессионалы»: продолжается региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству

182
В Самаре прошло пленарное заседание «Профессионалитет» - экосистема лидеров профессионального развития региона».

В Самаре прошло пленарное заседание «Профессионалитет - экосистема лидеров профессионального развития региона».

В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ключевым событием деловой программы стало пленарное заседание «Профессионалитет –  экосистема лидеров профессионального развития региона».
Дискуссия прошла 19 февраля на базе Самарского социально-педагогического колледжа – одной из 25 конкурсных площадок регионального Чемпионата. Колледж является базовой организацией педагогического кластера федерального проекта «Профессионалитет». Выбор площадки был символичен: разговор о стратегии подготовки кадров велся в пространстве, где эта модель уже реализуется на практике.
Главная мысль дискуссии прозвучала четко: «Профессионалитет» работает тогда, когда каждый уровень системы понимает свою роль и зону ответственности. Регион формирует стратегию, колледжи перестраивают образовательные процессы, бизнес включается в разработку программ, школа становится точкой раннего профессионального самоопределения.
Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова подчеркнула: «У каждого из нас есть своя роль в этом проекте. Есть своя ответственность за тот результат, который мы хотим получить». В этой формуле – управленческая логика всей экосистемы.
Позицию работодателей обозначила руководитель отдела обучения и развития персонала АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Алина Чаткина: «Наша задача – помочь образовательным учреждениям внедрить программы, которые обеспечат выпускникам четкое представление о будущей работе, снизят тревожность при выходе на предприятие и сформируют устойчивую мотивацию к профессиональной деятельности». Таким образом, бизнес выступает не внешним заказчиком, а соавтором подготовки специалиста.
Профессиональные образовательные организации выступают центром созданной экосистемы развития, а важным элементом цепочки стала школа. Директор МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара Людмила Иванова отметила: «Обучающиеся нашей школы активно участвуют в чемпионатном движении «Профессионалы» в статусе юниоров и побеждают в сложных технических компетенциях. Этот успех возможен благодаря сотрудничеству с организациями СПО. Мы направляем к партнерам школьников, проявивших яркие способности в компьютерных технологиях и черчении, а преподаватели колледжа дают им глубокие знания по необходимым дисциплинам. Такая синергия позволяет максимально раскрыть потенциал юных талантов».
Именно эта преемственность – от первых школьных проб к углубленной подготовке в колледже – формирует осознанный выбор профессии.
Существенную роль в экосистеме играют конкурсы профессионального мастерства. Чемпионат «Профессионалы» и конкурс «Мастер года» становятся механизмом объективной оценки качества подготовки и одновременно – точкой профессионального роста для студентов и педагогов. Через участие в них выстраивается личная траектория развития, где соревнование превращается в инструмент самоопределения.
На пленарном заседании подвели итог дискуссии: в Самарской области «Профессионалитет» формируется как связанная и управляемая система, где инфраструктурные решения, партнерство с бизнесом, работа школ и колледжей, а также система конкурсов профессионального мастерства работают на главный результат  – подготовку и закрепление профессионалов в регионе.

 

 

 

Фото: ЦПО Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Альманах «Поэтическая радуга» презентовали в Самаре в честь Международного дня родного языка.
20 февраля 2026, 19:12
В Доме дружбы народов Самарской области состоялось праздничное мероприятие «Родной язык – источник вдохновения»
Альманах «Поэтическая радуга» презентовали в Самаре в честь Международного дня родного языка. Общество
5
На сегодняшний день в Самаре более 6 тысяч зданий со скатной кровлей находятся в безопасном состоянии.
20 февраля 2026, 18:55
ГЖИ СО оценила качество очистки крыш домов от наледи в Самаре
На сегодняшний день в Самаре более 6 тысяч зданий со скатной кровлей находятся в безопасном состоянии. ЖКХ
5
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
233
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
256
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
568
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
482
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
392
Весь список