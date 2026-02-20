«Профессионалы»: продолжается региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству

В Самаре прошло пленарное заседание «Профессионалитет - экосистема лидеров профессионального развития региона».

В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ключевым событием деловой программы стало пленарное заседание «Профессионалитет – экосистема лидеров профессионального развития региона».

Дискуссия прошла 19 февраля на базе Самарского социально-педагогического колледжа – одной из 25 конкурсных площадок регионального Чемпионата. Колледж является базовой организацией педагогического кластера федерального проекта «Профессионалитет». Выбор площадки был символичен: разговор о стратегии подготовки кадров велся в пространстве, где эта модель уже реализуется на практике.

Главная мысль дискуссии прозвучала четко: «Профессионалитет» работает тогда, когда каждый уровень системы понимает свою роль и зону ответственности. Регион формирует стратегию, колледжи перестраивают образовательные процессы, бизнес включается в разработку программ, школа становится точкой раннего профессионального самоопределения.

Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова подчеркнула: «У каждого из нас есть своя роль в этом проекте. Есть своя ответственность за тот результат, который мы хотим получить». В этой формуле – управленческая логика всей экосистемы.

Позицию работодателей обозначила руководитель отдела обучения и развития персонала АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Алина Чаткина: «Наша задача – помочь образовательным учреждениям внедрить программы, которые обеспечат выпускникам четкое представление о будущей работе, снизят тревожность при выходе на предприятие и сформируют устойчивую мотивацию к профессиональной деятельности». Таким образом, бизнес выступает не внешним заказчиком, а соавтором подготовки специалиста.

Профессиональные образовательные организации выступают центром созданной экосистемы развития, а важным элементом цепочки стала школа. Директор МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара Людмила Иванова отметила: «Обучающиеся нашей школы активно участвуют в чемпионатном движении «Профессионалы» в статусе юниоров и побеждают в сложных технических компетенциях. Этот успех возможен благодаря сотрудничеству с организациями СПО. Мы направляем к партнерам школьников, проявивших яркие способности в компьютерных технологиях и черчении, а преподаватели колледжа дают им глубокие знания по необходимым дисциплинам. Такая синергия позволяет максимально раскрыть потенциал юных талантов».

Именно эта преемственность – от первых школьных проб к углубленной подготовке в колледже – формирует осознанный выбор профессии.

Существенную роль в экосистеме играют конкурсы профессионального мастерства. Чемпионат «Профессионалы» и конкурс «Мастер года» становятся механизмом объективной оценки качества подготовки и одновременно – точкой профессионального роста для студентов и педагогов. Через участие в них выстраивается личная траектория развития, где соревнование превращается в инструмент самоопределения.

На пленарном заседании подвели итог дискуссии: в Самарской области «Профессионалитет» формируется как связанная и управляемая система, где инфраструктурные решения, партнерство с бизнесом, работа школ и колледжей, а также система конкурсов профессионального мастерства работают на главный результат – подготовку и закрепление профессионалов в регионе.

Фото: ЦПО Самарской области