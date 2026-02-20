Я нашел ошибку
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний

175
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.

«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
В 2025 году «ЭнергосбыТ Плюс» направил в Госжилинспекцию свыше 100 обращений о грубых нарушениях лицензионных требований управляющими компаниями Самарской области. Об этом сообщил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев в ходе круглого стола «АиФ – Самара», посвящённого повышению прозрачности рынка обслуживающих организаций региона.
В мероприятии также приняли участие врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян, руководитель управления мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Виктория Попова, руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских и президент ассоциации «Профессионалы городской среды» Алексей Сорокин.
В настоящее время в регионе зарегистрировано 310 управляющих компаний. В 2025 году 61 юридическое лицо было лишено статуса УК в связи с грубыми нарушениями лицензионных требований, одно из которых — задолженность за полученное тепло и горячую воду. Долг управляющих компаний региона за эти услуги перед «Т Плюс» составляет свыше 1,5 млрд рублей. За соблюдением законодательства на рынке обслуживающих организаций следят эксперты Государственной жилищной инспекции.
«Совместно с прокуратурой и ресурсоснабжающими организациями мы в режиме онлайн мониторим ситуацию с долгами управляющих компаний. По каждому факту задолженности, который нам, в том числе, направляют коллеги из «Т Плюс», мы принимаем меры надзорного и административного реагирования. Так, в феврале 2026 года мы лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов. Органы местного самоуправления проведут конкурс по выбору УК для этого жилфонда или назначат временную управляющую организацию», — рассказал Георгий Степанян.
Участники круглого стола обсудили различные механизмы регулирования рынка — от массового перевода горожан на прямые расчёты с поставщиками услуг до создания регионального оператора в сфере управления жилищным фондом. При этом все эксперты сошлись во мнении, что необходимо повышать грамотность собственников жилья, поскольку без их активной позиции ни один из существующих механизмов не будет работать в полную силу.
«На мой взгляд, сегодня на рынке ЖКХ есть полный спектр инструментов и возможностей для организации эффективного управления многоквартирным домом. Главное, чтобы сам собственник недвижимости осознал, что именно он — главный на этом рынке, он может выбрать управляющую организацию и сделать жилищно-коммунальную сферу прозрачной и комфортной», — отметил Владимир Сураев. 
С полной видеозаписью круглого стола можно ознакомиться здесь.

 

