Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Это день мужественных, честных и верных патриотов, тех, кто защищает Родину, нашу свободу и мир.

Мы помним подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов.

Сегодня защитники Отечества рискуют своей жизнью, чтобы мы могли спокойно работать, растить детей и внуков.

Уверен, в Год единства народов России, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, жители Приволжского федерального округа сплотятся еще сильнее. Мы будем еще активнее поддерживать наших защитников — волонтёрством, помощью семьям, своей работой на благо нашей большой страны.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Нашим защитникам – стойкости духа, надёжного тыла и скорейшего возвращения домой. С праздником!

И. Комаров