Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей

139
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 

Компания «Логика молока» (экс Danone) направит более 2,7 миллиарда рублей на модернизацию и расширение производственного комплекса «Самаралакто». Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 

Реализация проекта станет частью масштабной стратегии компании до 2030 года, которая синхронизирована с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ключевым направлением инвестиций станет строительство нового цеха по производству напитков на растительной основе под брендом Planto. Проектная мощность участка составит порядка 17 тысяч тонн продукции в год. Это позволит компании укрепить позиции в быстрорастущем сегменте здорового питания и растительных альтернатив, что соответствует целям нацпроекта по развитию предпринимательства и расширению предложения отечественных товаров.

Помимо запуска нового направления, запланирована глубокая модернизация действующих линий и расширение ассортимента традиционной молочной продукции, выпускаемой на самарской площадке. Средства пойдут на обновление технической базы и увеличение объемов переработки сырья, что будет способствовать росту производительности труда. 

В конце 2025 года компания завершила ребрендинг, сменив название на «Логику молока», что символизирует полную локализацию бизнеса и его независимый статус на российском рынке.

В апреле прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством компании «Логика молока»: генеральным директором Якубом Закриевым и председателем совета директоров Русланом Алисултановым. Стороны обсудили развитие предприятия в Самарской области и реализацию крупных инвестиционных проектов. 

«Инвестиции компании в развитие самарской площадки - это не только создание новых высокотехнологичных рабочих мест и увеличение налоговых отчислений, но и укрепление продовольственной безопасности губернии. Планы по созданию производства растительных напитков отвечает современным трендам здорового питания и расширяет экспортный потенциал нашего региона. Со своей стороны мы готовы всесторонне поддерживать инвесторов в их развитии на территории региона», – подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проект в Самаре является частью глобальной инвестиционной программы компании до 2030 года, общий бюджет которой оценивается в 100 млрд рублей. Программа включает не только модернизацию заводов, но и расширение сырьевой базы (фермерской сети), цифровизацию производств и развитие социальных инициатив.

«Логика молока» активно развивает экспортное направление: сегодня продукция компании поставляется в 12 стран мира, включая Китай, Монголию и государства Персидского залива. Расширение мощностей в Самаре позволит нарастить объемы поставок за рубеж.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
20 февраля 2026, 18:36
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных... Общество
60
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
20 февраля 2026, 17:55
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций... Бизнес
138
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
233
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
256
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
568
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
482
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
392
Весь список