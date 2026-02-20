В течение дня в Самаре вывели еще порядка 68 единиц техники для уборки улиц от снега

Более 60 единиц техники для противогололедной обработки и уборки пешеходных зон дополнительно выводят на улицы Самары

В преддверии праздничных выходных дорожно-коммунальные службы города усилили работы по расчистке и противогололедной обработке.

В течение сегодняшнего дня на улицы вывели еще порядка 68 средств малой механизации, предназначенных для тротуаров, в том числе для распределения галита и песко-соляной смеси.

Только за минувшие сутки городские службы благоустройства израсходовали более 290 тонн галита и песко-соляной смеси. Упор — на уборку и обработку тротуаров, остановок, пешеходных переходов, подходов к соцучреждениям, лестниц. За две смены на четыре специализированные площадки вывезли около 8,3 тысяч тонн снега. Ежесуточно в уборке города задействуют порядка 700 рабочих и 600 единиц техники.

Напомним, в Самаре в будние дни с 08:30 до 17:30 работает «горячая линия» по уборке снега и противогололедной обработке, тел.: 8 (939) 719-96-37. В мессенджере МАХ по этому номеру можно оставить заявку круглосуточно.

Фото: пресс-служба администрации Самары