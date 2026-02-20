Я нашел ошибку
Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействована большая часть резерва — до 420 единиц спецтехники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Более 400 единиц техники задействовано на дорогах региона из‑за снегопада
Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.
21 февраля в регионе ожидается снег, до -10°С
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге.
Самарские легкоатлеты завоевали медали всероссийских соревнований
В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона
В поселке Рощинский открылась новая врачебная амбулатория на 200 посещений.
Более 8 тысяч жителей пгт Рощинский получают помощь в новой врачебной амбулатории
Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.
Хирурги больницы им. Середавина провели экстренную сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли
Авторы этой пронзительной истории – ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов.
Мастерская Ольги Агаповой представит на сцене МКТК «Дирижабль» премьеру спектакля-читки «Серёгина война»
Технику для противогололедной обработки и уборки пешеходных зон дополнительно выводят на улицы Самары. 
В течение дня в Самаре вывели еще порядка 68 единиц техники для уборки улиц от снега
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Хирурги больницы им. Середавина провели экстренную сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли

Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.

Сосудистые хирурги больницы им. Середавина провели сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли.

Женщина поступила в отделение сердечно-сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина с подозрением на обширную гематому забрюшинного пространства. Хирурги провели экстренную сложную операцию.

 "Мы оперативно провели обследование, ситуация была экстренная из-за внутреннего кровотечения, - рассказал заведующий отделением Амир Аюпов. - Во время операции первоначальный диагноз не подтвердился. Было обнаружено новообразование, которое достигало размеров 30 на 20 сантиметров, вес составлял около 5 килограммов. Опухоль врастала практически в нижнюю полую вену, в почечную вену».

Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.

"Операция прошла успешно. Послеоперационный период у пациентки протекает без осложнений: она активна, самостоятельно встаёт и ходит. Далее ей предстоит консультация онкологов для определения тактики дополнительного лечения, - пояснил врач. - Мы проводим сложные операции, которые невозможны без слаженной работы с нашей анестезиологической, хирургической службами. И успех в оперативном вмешательстве - это всегда взаимный успех".

 

Фото:   минздрав СО

