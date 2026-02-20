Хирурги больницы им. Середавина провели экстренную сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли

Сосудистые хирурги больницы им. Середавина провели сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли.



Женщина поступила в отделение сердечно-сосудистой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина с подозрением на обширную гематому забрюшинного пространства. Хирурги провели экстренную сложную операцию.



"Мы оперативно провели обследование, ситуация была экстренная из-за внутреннего кровотечения, - рассказал заведующий отделением Амир Аюпов. - Во время операции первоначальный диагноз не подтвердился. Было обнаружено новообразование, которое достигало размеров 30 на 20 сантиметров, вес составлял около 5 килограммов. Опухоль врастала практически в нижнюю полую вену, в почечную вену».



Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.



"Операция прошла успешно. Послеоперационный период у пациентки протекает без осложнений: она активна, самостоятельно встаёт и ходит. Далее ей предстоит консультация онкологов для определения тактики дополнительного лечения, - пояснил врач. - Мы проводим сложные операции, которые невозможны без слаженной работы с нашей анестезиологической, хирургической службами. И успех в оперативном вмешательстве - это всегда взаимный успех".

Фото: минздрав СО