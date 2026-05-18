Будущим самарским студентам назвали стипендии, которые они могут получить

С 20 июня в вузах области стартует приёмная компания, которая продлиться до 10 августа. О нововведениях этого года, изменениях в правилах и процедурах экзаменов представители учебных заведений рассказали в пресс-центре «Самарской газеты».

В числе прочего зашёл разговор и о том, сколько смогут получить студенты разных вузов «на поддержание штанов» — о размере будущих стипендий.

Из присутствовавших симпатичнее всего выглядели предложения Самарского медицинского университета. Обычные учащиеся получают от 2 300 до 3 500 рублей. Для первокурсника, получившего высокие результаты на ЕГЭ, сумма резко повышается — до 20 000 рублей в месяц. Если студент не просто учится, а принимает заметное участие в научных разработках и вузовских проектах — добавят ещё до 200 тысяч в год. То есть, умные, смелые и активные вполне в состоянии заработать за 12 месяцев 350 000 рублей.

В Самарском государственном аграрном университете цифры поскромнее, но ненамного — специальности у вуза очень востребованные, трудоустройство после окончание гарантировано, клиенты за выпускниками стоят в очереди. Как объяснил начальник отдела формирования контингента студентов Самарского государственного аграрного университета Михаил Петров, базовая стипендия — 2 500 рублей в месяц для тех, кто сдал сессию без троек. Отличникам дают по 3 000 рублей, а те, кто отличается на поприще спорта, науки и общественной деятельности, могу заработать до 15-17 000.

Ну а в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики «уникальный студент» (отличник, спортсмен, учёный) может рассчитывать на 35 000 рублей в месяц, заверила ответственный секретарь приемной комиссии ПГУТИ Элеонора Ахметшина, пишет Самара-АиФ.