Я нашел ошибку
Главные новости:
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.01
EUR 85.18
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации

137
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации

Магистратура на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России по направлению «Биотехнология» (профиль «Разработка тест-систем для диагностики in vitro»)  прошла процедуру госаккредитации. Программа реализуется в Передовой медицинской инженерной школе (ПИШ) СамГМУ. Выпускники смогут разрабатывать современные тест-системы для диагностики заболеваний и работать с ними на всех этапах — от идеи до клинических испытаний. Обучение ведется на базе Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ)  СамГМУ. Первый выпуск 15 специалистов состоится летом этого года. 

Госаккредитация магистерской программы подтверждает, что программа соответствует федеральным государственным образовательным стандартам: имеет актуальное содержание курсов, современную лабораторную базу, квалифицированных преподавателей. Выпускники аккредитованной программы получают диплом установленного образца, который признается работодателями и дает возможность продолжать обучение.

Также аккредитация открывает для вуза доступ к государственному финансированию и поддержке. Аккредитованные программы могут претендовать на бюджетные места, гранты, участие в федеральных проектах. Это напрямую влияет на развитие лабораторий и научных исследований.

Данное направление подготовки — один из самых быстрорастущих сегментов медицины и биотехнологий, — говорит начальник отдела образовательных технологий и методической работы НОПЦ ГЛТ  СамГМУ Татьяна Никитина. — Аккредитация такой программы означает, что университет официально готовит специалистов, востребованных в клиниках, фармкомпаниях и исследовательских центрах. Кроме того, для СамГМУ наличие аккредитованной программы в такой перспективной области, как разработка тест-систем для диагностики in vitro, усиливает позиции в образовательной и научной среде, привлекает абитуриентов, партнеров и финансирование”.

Во время обучения студенты изучают основы молекулярной биологии, генетики, микробиологии, иммунологии, биохимии и биоинформатики. Они учатся работать с лабораторным оборудованием, анализировать результаты исследований и применять современные биотехнологические методы.

Магистранты получают такие практические навыки, как разработка тест-систем для диагностики in vitro, проведение лабораторных и научных исследований, обработка и анализ научной информации, участие в клинических испытаниях, работа в области клинической диагностики, микробиологии, иммунологии и генетики. Выпускные работы выполняются в формате реальных проектов по созданию диагностических тест-систем для медицины и научных исследований.

Новый набор стартует 20 июня и завершается 18 августа. На направление предусмотрено 15 бюджетных мест и 10 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Отбор кандидатов на обучение по программам магистратуры в ПИШ состоит из трех этапов. На первом этапе подается заявка на обучение, включающая резюме, портфолио и копии документов об образовании (диплом бакалавра). Затем проводится онлайн-тестирование и собеседования с кандидатами.

Экспертиза заявок осуществляется по нескольким критериям. Во-первых, кандидаты на обучение должны обладать базовыми компетенциями в области биологии, молекулярной генетики, микробиологии, иммунологии, биохимии и лабораторной диагностики, базовыми знаниями в области медико-биологических наук и иностранных языков.

Второй критерий — наличие у поступающих научных публикаций, патентов в области биомедицинских наук, выступлений на научных семинарах,конференциях. Третий — практический опыт работы. Этот критерий предназначен для определения теоретической и практической подготовленности поступающего к выполнению профессиональных задач и оценки способностей кандидатов осуществлять деятельность в сфере здравоохранения.

Актуальность данного направления связана с высоким спросом на специалистов в области современной лабораторной диагностики и биотехнологий, — говорит директор Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ Антон Иващенко. — Разработка тест-систем для диагностики in vitro востребована в медицине, фармацевтике и научных исследованиях, поскольку позволяет быстро и точно выявлять заболевания. Выпускники магистратуры смогут работать с современными диагностическими технологиями и участвовать в создании инновационных решений для здравоохранения”.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
166
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
674
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1202
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1253
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
1010
Весь список