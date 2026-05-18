Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации

Магистратура на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России по направлению «Биотехнология» (профиль «Разработка тест-систем для диагностики in vitro») прошла процедуру госаккредитации. Программа реализуется в Передовой медицинской инженерной школе (ПИШ) СамГМУ. Выпускники смогут разрабатывать современные тест-системы для диагностики заболеваний и работать с ними на всех этапах — от идеи до клинических испытаний. Обучение ведется на базе Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ. Первый выпуск 15 специалистов состоится летом этого года.

Госаккредитация магистерской программы подтверждает, что программа соответствует федеральным государственным образовательным стандартам: имеет актуальное содержание курсов, современную лабораторную базу, квалифицированных преподавателей. Выпускники аккредитованной программы получают диплом установленного образца, который признается работодателями и дает возможность продолжать обучение.

Также аккредитация открывает для вуза доступ к государственному финансированию и поддержке. Аккредитованные программы могут претендовать на бюджетные места, гранты, участие в федеральных проектах. Это напрямую влияет на развитие лабораторий и научных исследований.

“Данное направление подготовки — один из самых быстрорастущих сегментов медицины и биотехнологий, — говорит начальник отдела образовательных технологий и методической работы НОПЦ ГЛТ СамГМУ Татьяна Никитина. — Аккредитация такой программы означает, что университет официально готовит специалистов, востребованных в клиниках, фармкомпаниях и исследовательских центрах. Кроме того, для СамГМУ наличие аккредитованной программы в такой перспективной области, как разработка тест-систем для диагностики in vitro, усиливает позиции в образовательной и научной среде, привлекает абитуриентов, партнеров и финансирование”.

Во время обучения студенты изучают основы молекулярной биологии, генетики, микробиологии, иммунологии, биохимии и биоинформатики. Они учатся работать с лабораторным оборудованием, анализировать результаты исследований и применять современные биотехнологические методы.

Магистранты получают такие практические навыки, как разработка тест-систем для диагностики in vitro, проведение лабораторных и научных исследований, обработка и анализ научной информации, участие в клинических испытаниях, работа в области клинической диагностики, микробиологии, иммунологии и генетики. Выпускные работы выполняются в формате реальных проектов по созданию диагностических тест-систем для медицины и научных исследований.

Новый набор стартует 20 июня и завершается 18 августа. На направление предусмотрено 15 бюджетных мест и 10 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Отбор кандидатов на обучение по программам магистратуры в ПИШ состоит из трех этапов. На первом этапе подается заявка на обучение, включающая резюме, портфолио и копии документов об образовании (диплом бакалавра). Затем проводится онлайн-тестирование и собеседования с кандидатами.

Экспертиза заявок осуществляется по нескольким критериям. Во-первых, кандидаты на обучение должны обладать базовыми компетенциями в области биологии, молекулярной генетики, микробиологии, иммунологии, биохимии и лабораторной диагностики, базовыми знаниями в области медико-биологических наук и иностранных языков.

Второй критерий — наличие у поступающих научных публикаций, патентов в области биомедицинских наук, выступлений на научных семинарах,конференциях. Третий — практический опыт работы. Этот критерий предназначен для определения теоретической и практической подготовленности поступающего к выполнению профессиональных задач и оценки способностей кандидатов осуществлять деятельность в сфере здравоохранения.

“Актуальность данного направления связана с высоким спросом на специалистов в области современной лабораторной диагностики и биотехнологий, — говорит директор Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ Антон Иващенко. — Разработка тест-систем для диагностики in vitro востребована в медицине, фармацевтике и научных исследованиях, поскольку позволяет быстро и точно выявлять заболевания. Выпускники магистратуры смогут работать с современными диагностическими технологиями и участвовать в создании инновационных решений для здравоохранения”.