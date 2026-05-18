Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»

21 мая в 18:00 в пространстве библиотеки Галерея «Виктория» состоится музыкально-просветительское мероприятие «Трогательный оркестр». Событие проводится по инициативе Леонида Михельсона и при поддержке Александра Фетисова.



Проект направлен на создание инклюзивной культурной среды и знакомство детей с нарушением слуха с миром музыки через тактильное и визуальное восприятие. Концертный формат позволит юным участникам взаимодействовать с музыкантами и прикасаться к инструментам во время исполнения, чтобы почувствовать природу музыкального звучания.

В программе выступит ансамбль народных инструментов Ансамбль «Волга‑фолк Бэнд» под руководством Дмитрий Буцыков. Прозвучат классические и народные произведения, а также авторская музыка участников коллектива.



Концерт будет сопровождаться рассказом музыковеда об истории и особенностях музыкальных инструментов с переводом на русский жестовый язык, что обеспечит доступность программы для слабослышащих гостей.



Участниками мероприятия станут дети с нарушением слуха в возрасте от 7 до 12 лет и их родители.