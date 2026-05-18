Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске

Правительство Самарской области определилось с местом для создания мультимодального транспортно-логистического комплекса, площадку для которого выбирали несколько последних лет. Как следует из сообщения губернатора Вячеслава Федорищева в Мах, комплекс разместят в Октябрьске, пишет ВолгаНьюс.

Глава региона в посте о рабочем визите в Октябрьск написал, что провел встречу с руководством и коллективом предприятия "Нефтяной терминал Самара", на базе которого планируется создать мультимодальный транспортно-логистический центр "Октябрьск".

"По сути, это точка интеграции наших грузопотоков в международные коридоры с возможностью обслуживания сразу трех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и речного. Это наш вклад в укрепление экономического суверенитета, рост торговых связей регионов России. Знаю, что команда предприятия проделала колоссальную работу по подготовке к старту. Правительство области будет сопровождать проект на всех этапах: от инвестиционной фазы (она стартует уже в этом году) до полноценного запуска", - написал Вячеслав Федорищев.

Напомним, создание мультимодального транспортно-логистического центра в Самарской области обсуждается с начала 2000-х годов. Рассматривались различные варианты - на базе Самарского речного порта, на стрелке рек Волга и Сок, в Тольятти, Сызрани и Октябрьске. До апреля 2025 г. в пресс-релизах областного правительства фигурировал портово-логистический хаб "Самарский", размещение которого возможно в Тольятти.

В июне 2025 г. на то время глава Октябрьска Александра Гожая сообщала, что мультимодальный транспортно-логистический центр "Октябрьск" может быть построен в период 2026-2029 годов с запуском в эксплуатацию в 2030 году. При этом, по ее словам, интерес к проекту проявил крупный иранский нефтегазовый концерн Persian Gulf Petrochemical Industry. Общая стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей.