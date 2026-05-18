Я нашел ошибку
Главные новости:
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.01
EUR 85.18
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске

121
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске

Правительство Самарской области определилось с местом для создания мультимодального транспортно-логистического комплекса, площадку для которого выбирали несколько последних лет. Как следует из сообщения губернатора Вячеслава Федорищева в Мах, комплекс разместят в Октябрьске, пишет ВолгаНьюс.

Глава региона в посте о рабочем визите в Октябрьск написал, что провел встречу с руководством и коллективом предприятия "Нефтяной терминал Самара", на базе которого планируется создать мультимодальный транспортно-логистический центр "Октябрьск".

"По сути, это точка интеграции наших грузопотоков в международные коридоры с возможностью обслуживания сразу трех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и речного. Это наш вклад в укрепление экономического суверенитета, рост торговых связей регионов России. Знаю, что команда предприятия проделала колоссальную работу по подготовке к старту. Правительство области будет сопровождать проект на всех этапах: от инвестиционной фазы (она стартует уже в этом году) до полноценного запуска", - написал Вячеслав Федорищев.

Напомним, создание мультимодального транспортно-логистического центра в Самарской области обсуждается с начала 2000-х годов. Рассматривались различные варианты - на базе Самарского речного порта, на стрелке рек Волга и Сок, в Тольятти, Сызрани и Октябрьске. До апреля 2025 г. в пресс-релизах областного правительства фигурировал портово-логистический хаб "Самарский", размещение которого возможно в Тольятти.

В июне 2025 г. на то время глава Октябрьска Александра Гожая сообщала, что мультимодальный транспортно-логистический центр "Октябрьск" может быть построен в период 2026-2029 годов с запуском в эксплуатацию в 2030 году. При этом, по ее словам, интерес к проекту проявил крупный иранский нефтегазовый концерн Persian Gulf Petrochemical Industry. Общая стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
166
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
674
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1202
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1253
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
1010
Весь список