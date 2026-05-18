Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева состоялось открытие двух новых локаций: экспозиции «Райский сад» и Горки Покорителей космоса.

Первыми их оценили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков и министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Во время своего визита губернатор особо отметил работу сотрудников по сохранению уникальной коллекции растений.

Экспозиция «Райский сад» включает в себя коллекцию декоративных яблонь, среди которых представлены такие сорта, как «Роялти», «Вердак», «Роял бьюти», а также яблоня Шейдекера «Ред Джед» и карликовая «Хелена». По словам Татьяны Жавкиной, начальника отдела дендрологии Ботсада, первые саженцы сорта «Скарлет» были подарены детьми из Донецка, что подчеркивает значимость данного проекта для международного сотрудничества. Яблоневый сад в Ботаническом саду формируется с 30-х годов XX века, когда были высажены первые мичуринские сорта, такие как «Антоновка». В дальнейшем коллекция пополнилась сортами местных селекционеров, включая работы Сергея Петровича Кедрина.

На Горке Покорителей космоса министры и проректор по информатизации Самарского университета Дмитрий Пашков высадили потомков растений, семена которых были отправлены в космос на борту научного аппарата «Бион-М» в 2013 году. В числе высаженных растений – гвоздика Андржиевского и ирис пумила, который занесен в Красную книгу.

Научные исследования показали, что космические условия оказали положительное влияние на всхожесть семян, которая составила 70-80%, что значительно превышает показатели контрольной группы.

Об истории исследований на орбите гостям рассказали Юрий Горелов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института проблем моделирования и управления (НИИ-310), Любовь Курганская, директор НИИ-310, а также Ирина Рузаева, начальник отдела флоры Ботсада.

«Сегодня настал момент, когда мы можем показать плоды многолетней научной работы. В этом эксперименте участвовало несколько подразделений университета и других организаций. Уникальность нашего эксперимента в том, что объектом исследования выбраны семена не сельскохозяйственных культур, а редких растений природной флоры. И сегодня мы видим, что космос на дикоросы влияет очень хорошо: они дают высокую всхожесть, а сами растения мощнее и отлично чувствуют себя на самарской земле», – отметила Ольга Калашникова, и.о. директора Ботанического сада.  

В завершение визита участники мероприятия приняли участие в субботнике и благоустроили территорию Ботанического сада.

«Мы провели расчистку нескольких участков сада. Ведь Ботсад – это не просто парк, а крупнейшая научная площадка Приволжского федерального округа, где важен каждый сантиметр заповедной земли», - подчеркнул врио министра Марк Шлеенков.

Фото: пресс-служба Самарского университета им. Королёва

В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
