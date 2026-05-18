Аномальная жара в Самаре — оранжевый уровень опасности продлён до 20 мая

Сегодня, 18 мая, самарцев ожидает по-настоящему летний зной. Температура воздуха днём поднимется до +27…+32 °C, ночью похолодает до +13 °C. Осадков не ожидается — день будет солнечным и безоблачным. Ветер восточный и северо‑восточный, 8–13 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм рт. ст., влажность воздуха — около 30 %. УФ‑индекс высокий (7). Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить головной убор.

Завтра погода останется жаркой, но с небольшой переменной облачностью. Днём температура составит +28…+33 °C, ночью — +13…+18 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер останется восточным и северо‑восточным, 9–14 м/с. Атмосферное давление снизится до 751 мм рт. ст. Влажность повысится до 40 %;

В связи с аномальной жарой и сильным ветром специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в период с 12:00 до 16:00. Нужно пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, носить лёгкую воздухопроницаемую одежду и головные уборы, быть аккуратнее с лёгкими конструкциями и зонтами из‑за порывов ветра, следить за самочувствием, особенно пожилым людям и детям, пишет Самара-Аиф,