В России планируют продлевать аккредитацию врачей при получении категории

Специалисты регионального Роскадастра приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая
«РКС-Самара» прочищают сеть канализации, засыпанную строительным мусором
«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП
В Самаре состоится открытие нового арт-объекта - футбольного мурала
Музыкальный сезон на открытых площадках стартует в Самаре
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
В России планируют автоматически продлевать аккредитацию медицинских работников на пять лет при условии получения ими новой квалификационной категории. Соответствующее предложение Минздрава опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, если врач или фельдшер получил (подтвердил) квалификационную категорию, срок его аккредитации будет продлён сразу на пять лет без дополнительных процедур.

В настоящее время для продления аккредитации медики обязаны набирать определённое количество баллов в системе непрерывного медицинского образования (НМО) и проходить периодическую аккредитацию. Новый порядок призван упростить бюрократические процедуры для специалистов, подтвердивших свою квалификацию.

Система аккредитации медицинских работников действует в России с 2016 года и полностью заменила сертификаты с 2021 года. Врачи и другие специалисты должны раз в пять лет подтверждать право на профессиональную деятельность.

Присвоение квалификационной категории (вторая, первая, высшая) свидетельствует об уровне профессиональных компетенций и стаже работы по специальности. Внедрение автоматического продления аккредитации после получения новой категории позволит снять избыточную нагрузку с медиков и ускорить кадровые процессы в здравоохранении, пишет Самара-МК.

