Музыкальный сезон на открытых площадках стартует в Самаре

15 мая с 18:00 до 19:30 на Софийской набережной (4-я очередь набережной реки Волги) состоится концерт «Волжская мелодия». Он посвящен Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии и 440-летию города Самары.



Для жителей и гостей города выступит Самарский концертный духовой оркестр — этот концерт откроет цикл музыкальных выступлений коллектива на открытых площадках города. Также в программе примут участие воспитанники детского музыкального театра «Задумка», артисты и творческие коллективы Самары.



В программе вечера — известные оркестровые произведения, мелодии и песни о России, величественной Волге и Самаре.



Приглашаем жителей и гостей города провести весенний вечер в атмосфере музыки и красоты волжских пейзажей! Вход свободный. (0+)

Фото: пресс-служба администрации Самары