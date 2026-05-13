Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
68% самарцев используют ненормативную лексику в быту
85-летняя жительница Самары стала жертвой телефонного мошенничества
Умер Владимир Молчанов — легендарный ведущий программы «До и после полуночи»
В Сызрани полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Программа «Ночи музеев» в культурном центре «ЗИМ Галерея»
В Самарскую область поставят 1600 доз вакцины от ветрянки
В Самаре обсудили ход работ по строительству станции метро «Театральная»
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
В рамках региональной программы иммунопрофилактики на 2026 год Самарская область обеспечит поступление 1600 доз препарата для профилактики ветряной оспы.

Информация о завершённой закупочной процедуре опубликована на единой электронной площадке государственных контрактов.

Согласно условиям соглашения, победитель тендера обязуется поставить лекарственное средство в тридцатидневный срок.

Контрагент уже выбран, логистические вопросы находятся на финальной стадии согласования.

Финансовые параметры сделки: стоимость одной дозы с включённым НДС зафиксирована на уровне 2848,45 рубля. Итоговая сумма договора составляет 4 557 520 рублей.

Справка: ветряная оспа представляет собой острую вирусную инфекцию, наиболее восприимчивы к которой дети дошкольного и школьного возраста.

У пациентов старшей возрастной группы заболевание нередко протекает с осложнениями.

Специалисты подтверждают: своевременная вакцинация — ключевой инструмент предотвращения распространения инфекции и формирования коллективного иммунитета, пишет Самара-МК. 

