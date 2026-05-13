Умер Владимир Молчанов — легендарный ведущий программы «До и после полуночи»

Журналисту было 75 лет. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.

За 2025 год Молчанов пять раз попадал в больницу из-за сильных болей в животе. В последний раз это случилось зимой. В летний период его госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

По предварительным данным причиной смерти телеведущего стала длительная болезнь, сообщает КП.

Владимир Молчанов остался в памяти телезрителей как ведущий программы «До и после полуночи». Первым приглашенным гостем стал Андрей Миронов, эфир с его участием состоялся в ночь с 7 на 8 марта 1987 года.