68% самарцев используют ненормативную лексику в быту

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

68% самарцев используют ненормативную лексику в быту

188
68% самарцев используют ненормативную лексику в быту

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе имеющие работу.


Рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 11% работающих, еще 34% — время от времени. Еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег: 23% опрошенных слышат их от сослуживцев регулярно, а 56% — периодически. Руководители в этом смысле несколько сдержаннее: постоянную ругань с их стороны отмечают 13%, ситуативную — 36%. При этом сами самарцы признаются в сквернословии на работе реже: лишь 9% говорят, что ругаются часто, и еще 42% — иногда. Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 8%, иногда — 42%.

Мужчины ругаются на работе чаще, но и замечаний в общей сложности раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться: 59% никогда не делают замечаний (40% среди мужчин).

Респонденты 35—45 лет чаще, чем молодежь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег (26% постоянно, 59% иногда) и чаще сами признаются в ее использовании (12% часто, 47% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не сквернословят на работе, максимальна (64%), и замечаний молодежь почти не делает (никогда — 65%).


В повседневной жизни горожане нецензурно выражаются гораздо чаще: 10% постоянно и 58% иногда. 32% утверждают, что никогда не сквернословят.
 

Время проведения: 1—29 апреля 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
почти 70% жителей Самарской области готовы подрабатывать вне своей основной специальности
12 мая 2026, 11:17
Почти 70% жителей Самарской области готовы подрабатывать вне своей основной специальности
Финансовая мотивация является основной для жителей Самарской области, которые берут подработки из других профессиональных областей. Общество
433
77% самарцев поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин
12 мая 2026, 10:59
77% самарцев поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин
Интересно, что водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов (81 и 73% соответственно). Общество
411
Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне
08 мая 2026, 11:13
Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне
5% респондентов считают, что хороших фильмов о войне много и выделить один невозможно. Еще 3% признались, что военные фильмы не смотрят. Общество
673
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
92
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
169
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
985
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
561
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
12 мая 2026  20:17
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
588
Весь список