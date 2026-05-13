68% самарцев используют ненормативную лексику в быту

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе имеющие работу.



Рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 11% работающих, еще 34% — время от времени. Еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег: 23% опрошенных слышат их от сослуживцев регулярно, а 56% — периодически. Руководители в этом смысле несколько сдержаннее: постоянную ругань с их стороны отмечают 13%, ситуативную — 36%. При этом сами самарцы признаются в сквернословии на работе реже: лишь 9% говорят, что ругаются часто, и еще 42% — иногда. Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 8%, иногда — 42%.



Мужчины ругаются на работе чаще, но и замечаний в общей сложности раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться: 59% никогда не делают замечаний (40% среди мужчин).



Респонденты 35—45 лет чаще, чем молодежь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег (26% постоянно, 59% иногда) и чаще сами признаются в ее использовании (12% часто, 47% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не сквернословят на работе, максимальна (64%), и замечаний молодежь почти не делает (никогда — 65%).





В повседневной жизни горожане нецензурно выражаются гораздо чаще: 10% постоянно и 58% иногда. 32% утверждают, что никогда не сквернословят.



Время проведения: 1—29 апреля 2026 года