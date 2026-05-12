77% самарцев поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



Согласно КоАП РФ, за выброс мусора из автомобиля гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам — до 50 тысяч. 77% самарцев положительно относятся к таким мерам. Против высказались лишь 6%.



Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями — 80% против 75% среди мужчин. Мужчины же чаще занимают отрицательную позицию: 8% против 5% среди женщин («Мусор выбрасывают из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации»; «ГАИ и Росгвардия должны пресекать выброс мусора из автомобиля»; «Подобные правонарушения должны фиксироваться камерами»).



Интересно, что водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов (81 и 73% соответственно).



Время проведения: 15—30 апреля 2026 года