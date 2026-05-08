Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне

«В бой идут одни старики» — лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению самарцев. Картина Леонида Быкова набрала 16% голосов. Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (15%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (12%).



По 4% голосов набрали сразу две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов.



По 1% горожан назвали следующие картины в качестве самых любимых: «Судьба человека»; «Брестская крепость»; «Диверсант»; «Солдатик»; «Т-34»; «Аты-баты, шли солдаты…»; «Батальоны просят огня»; «В августе 44-го»; «Горячий снег»; «Противостояние»; «Сталинград»; «Штрафбат»; «Звезда»; «Баллада о солдате» и «Летят журавли».



5% респондентов считают, что хороших фильмов о войне много и выделить один невозможно. Еще 3% признались, что военные фильмы не смотрят.

«А зори здесь тихие» — безусловный лидер у женщин. В качестве любимого фильма о войне горожанки также чаще называли ленту «Офицеры». Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину», «Освобождение», «Иди и смотри».