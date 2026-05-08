Я нашел ошибку
Главные новости:
Благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» началось в Самаре
Благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» началось в Самаре
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне
Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне
Самарского алиментщика нашли в Беларуси
Самарского алиментщика нашли в Беларуси
атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года
Атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года
Дептранс Самары хочет создать кое-где специальные парковки для самокатов
Дептранс Самары хочет создать кое-где специальные парковки для самокатов
Мессенджер Telegram потерял 40 млн пользователей из России за два месяца после введения блокировок
Мессенджер Telegram потерял 40 млн пользователей из России за два месяца после введения блокировок
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне

90
Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне

«В бой идут одни старики» — лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению самарцев. Картина Леонида Быкова набрала 16% голосов. Второе место занял фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (15%), третье — лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (12%).

По 4% голосов набрали сразу две картины: драма «Иди и смотри» Элема Климова и «Офицеры» Владимира Рогового. «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение» получили по 2% голосов.

По 1% горожан назвали следующие картины в качестве самых любимых: «Судьба человека»; «Брестская крепость»; «Диверсант»; «Солдатик»; «Т-34»; «Аты-баты, шли солдаты…»; «Батальоны просят огня»; «В августе 44-го»; «Горячий снег»; «Противостояние»; «Сталинград»; «Штрафбат»; «Звезда»; «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

5% респондентов считают, что хороших фильмов о войне много и выделить один невозможно. Еще 3% признались, что военные фильмы не смотрят.
«А зори здесь тихие» — безусловный лидер у женщин. В качестве любимого фильма о войне горожанки также чаще называли ленту «Офицеры». Мужчины же чаще выбирали «Они сражались за Родину», «Освобождение», «Иди и смотри».

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство россиян совершают первую серьезную покупку до 27 лет
07 мая 2026, 13:22
Большинство россиян совершают первую серьезную покупку до 27 лет
Интересно, что 62% россиян подошли к этому вопросу осознанно: копили деньги, планировали, выбирали. Спонтанным порывом покупки стали лишь для 38%. Общество
648
51% самарцев против объединения майских праздников за счет январских каникул
07 мая 2026, 09:35
51% самарцев против объединения майских праздников за счет январских каникул
Молодежь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково (35 и 37% соответственно), тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше (32%). Общество
495
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
06 мая 2026, 12:04
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
8 из 10 жителей Самары планируют отправиться в отпуск ближайшие полгода. Из них 31% уже все спланировали — в основном это молодежь 18-24 лет. Общество
480
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
3
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
561
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
796
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
1007
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
1049
Весь список