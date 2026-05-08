Атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года
Дептранс Самары хочет создать кое-где специальные парковки для самокатов
Мессенджер Telegram потерял 40 млн пользователей из России за два месяца после введения блокировок
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов в России за месяц
В Сергиевском районе стартовал ремонт участка автомобильной дороги от Сергиевска до села Красносельское
В Самаре женщина умерла, отравившись угарным газом
8 мая в регионе без осадков, до +28°С
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Атака украинских беспилотников на Москву 7 мая стала одной из самых масштабных с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, основанные на данных мэра столицы Сергея Собянина. По информации Собянина, в течение минувших суток силы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник, летевший на Москву.

ТАСС отмечает, что по числу сбитых дронов эта атака стала одной из крупнейших за последние месяцы. Более массовый налет с начала года фиксировали 14 марта. Тогда мэр Москвы сообщил об уничтожении 65 беспилотников за сутки. Все они, по его данным, направлялись к столице.

На следующий день, 15 марта, ПВО сбила еще 54 украинских БПЛА на подлете к Москве. 16 марта атака продолжилась. В период с 02:00 до 11:00 мск системы противовоздушной обороны ликвидировали 42 беспилотника.

Еще один крупный налет был зафиксирован 11 марта 2025 года. Собянин тогда заявил, что была отражена самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву.

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
