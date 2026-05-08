атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года

Атака украинских беспилотников на Москву 7 мая стала одной из самых масштабных с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, основанные на данных мэра столицы Сергея Собянина. По информации Собянина, в течение минувших суток силы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник, летевший на Москву.

ТАСС отмечает, что по числу сбитых дронов эта атака стала одной из крупнейших за последние месяцы. Более массовый налет с начала года фиксировали 14 марта. Тогда мэр Москвы сообщил об уничтожении 65 беспилотников за сутки. Все они, по его данным, направлялись к столице.

На следующий день, 15 марта, ПВО сбила еще 54 украинских БПЛА на подлете к Москве. 16 марта атака продолжилась. В период с 02:00 до 11:00 мск системы противовоздушной обороны ликвидировали 42 беспилотника.

Еще один крупный налет был зафиксирован 11 марта 2025 года. Собянин тогда заявил, что была отражена самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву.