Дептранс Самары хочет создать кое-где специальные парковки для самокатов
Мессенджер Telegram потерял 40 млн пользователей из России за два месяца после введения блокировок
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов в России за месяц
В Самаре готовят новые правила для пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности.

Соответствующий проект постановления разработал городской департамент транспорта. Документ, озаглавленный «Порядок пользования территориями общего пользования для передвижения на средствах индивидуальной мобильности, в том числе предоставляемых специализированными операторами», призван систематизировать использование СИМ в общественных пространствах.

На сегодняшний день прокатные самокаты часто оставляют где попало: на пешеходных дорожках, у подъездов, рядом с остановками.

Такое стихийное размещение затрудняет передвижение горожан, создаёт барьеры для людей с ограниченными возможностями и негативно влияет на визуальный облик города.

Администрация убеждена: введение регламентированных зон парковки с чёткими стандартами разметки позволит устранить эти проблемы.

Согласно проекту, оставлять средства индивидуальной мобильности можно будет исключительно в точках, зафиксированных в специальной схеме, пишет Самара-МК.

Формированием этого реестра займётся дептранс, учитывая предложения от бизнеса, операторов проката и обычных жителей.

Приём заявок с указанием координат и адресных привязок ведётся до 20 мая: документы можно направить лично (ул. Мориса Тореза, 67а, кабинет 5) или на электронную почту deptrans@samadm.ru.

Каждое предложение будет изучено совместно с инспекторами ГИБДД, и в течение 10 рабочих дней точка либо войдёт в схему, либо получит мотивированный отказ.

Проект также вводит жёсткие требования к организации стоянок: самокаты не должны создавать помех для пешеходов, велосипедистов, затруднять вход в здания или посадку в общественный транспорт.

Парковать СИМ необходимо на штатной подножке, без опоры на перила, заборы, дорожные знаки, светофоры, фонарные столбы и другие объекты городской инфраструктуры.

Запрещено перекрывать доступ к соседним самокатам. Прокатные устройства разрешено размещать только в утверждённых местах, в пределах специальной разметки.

Отдельный блок документа посвящён правилам эксплуатации и обязанностям операторов. Запрещается использовать мобильный телефон во время движения, управлять СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, перевозить пассажиров (если конструкция не предусматривает второго места) и крупногабаритные предметы.

Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, а в жилых массивах и дворовых территориях — 15 км/ч.

Нельзя ехать, держась за руль одной рукой, или буксировать велосипеды и мопеды.

Мониторинг исполнения нового регламента поручен департаменту транспорта совместно с департаментом городского хозяйства и экологии, сообщает «Волга ньюс».

Теги: Городской транспорт

В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
07 мая 2026, 09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
Об этом сообщил мэр города Иван Носков. Угрозу ракетной атаки в Самарской области объявили около 6:30. Происшествия
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
06 мая 2026, 10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Действие вышеуказанных запретов на временную остановку и парковку транспорта не распространяется на спецмашины оперативных служб, а также на общественный... Транспорт
Все «Львята» - уже в Самаре!
06 мая 2026, 10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
А следующий пункт «повестки дня» - капитальный ремонт изношенных участков трамвайных путей. Транспорт
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
