В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта

403
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта

В Самаре временно прекращено движение наземного общественного транспорта и изменён график работы учебных заведений из-за ракетной опасности.

Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал Носков.

По его словам, дети в учебных заведениях вместе с педагогами переведены в безопасные места, а уроки первой смены перенесены, пишет RT на русском.

Угрозу ракетной атаки в Самарской области объявили около 6:30. Практически сразу после предупреждения от главы региона Вячеслава Федорищева на территории губернии завыли сирены.

Отбой опасности ракетного удара объявили в 7:45.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
06 мая 2026, 10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Действие вышеуказанных запретов на временную остановку и парковку транспорта не распространяется на спецмашины оперативных служб, а также на общественный... Транспорт
670
Все «Львята» - уже в Самаре!
06 мая 2026, 10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
А следующий пункт «повестки дня» - капитальный ремонт изношенных участков трамвайных путей. Транспорт
472
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
05 мая 2026, 09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Компания «ПК Транспортные системы» — российский производитель современного городского электротранспорта — завершила масштабный контракт, в... Транспорт
644
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
191
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
247
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
397
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
1139
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
674
Весь список