В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта

В Самаре временно прекращено движение наземного общественного транспорта и изменён график работы учебных заведений из-за ракетной опасности.

Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал Носков.

По его словам, дети в учебных заведениях вместе с педагогами переведены в безопасные места, а уроки первой смены перенесены, пишет RT на русском.

Угрозу ракетной атаки в Самарской области объявили около 6:30. Практически сразу после предупреждения от главы региона Вячеслава Федорищева на территории губернии завыли сирены.

Отбой опасности ракетного удара объявили в 7:45.