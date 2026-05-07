В Кошкинском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров

Вчера в 11:13 в пожарно-спасательный отряд № 49 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что между деревней Шаболовка и деревней Белый Ключ горит сухая трава.
На место пожара были направлены огнеборцы 129 Части 49 Отряда, а также добровольная пожарная команда сельского поселения Нижняя Быковка.
По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров.
На тушение были поданы 2 ствола «Б».
Локализация пожара была объявлена в 11:33, ликвидация открытого горения в 11:43.
Причины пожара устанавливаются.
Государственное казённое учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям региона: сухая растительность — серьёзная угроза возникновения пожара. Огонь может вспыхнуть от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
При обнаружении природного возгорания немедленно сообщите по телефонам «101» или «112».