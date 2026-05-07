В Кошкинском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров

На месте возгорания работали наши огнеборцы и добровольная пожарная команда сельского поселения Нижняя Быковка.

Вчера в 11:13 в пожарно-спасательный отряд № 49 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что между деревней Шаболовка и деревней Белый Ключ горит сухая трава.

На место пожара были направлены огнеборцы 129 Части 49 Отряда, а также добровольная пожарная команда сельского поселения Нижняя Быковка.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров.

На тушение были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 11:33, ликвидация открытого горения в 11:43.

Причины пожара устанавливаются.

Государственное казённое учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям региона: сухая растительность — серьёзная угроза возникновения пожара. Огонь может вспыхнуть от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

При обнаружении природного возгорания немедленно сообщите по телефонам «101» или «112».

фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"