Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Отремонтированная перед половодьем конструкция плотины в Пестравке выдержала нагрузку

Переливная плотина через реку Большой Иргиз в селе Пестравка успешно прошла весенний паводок 2026 года.

Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии: во время предыдущих паводков покрытие из железобетонных плит обрушилось, и приближение нового половодья грозило дальнейшими разрушениями. В 2025 году объект вошел в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области», что позволило начать капитальный ремонт.

До наступления половодья подрядчик успел выполнить первоочередные задачи: восстановил тело сооружения, ликвидировал пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы. В рамках подготовки к весеннему половодью объект был на личном контроле министра природных ресурсов и экологии региона Артема Ефимова.

«Создание условий для безаварийной работы было нашей главной задачей. Первоочередные мероприятия выполнены точно в срок, и результат налицо — плотина выдержала паводок, защитив людей и инфраструктуру. Отмечу работу главы района Сергея Ермолова, под постоянным наблюдением которого велись и объект, и подготовка к включению в госпрограмму для капремонта», — прокомментировал Ефимов.

Полное завершение капитального ремонта запланировано на конец ноября 2026 года. После приемки работ сооружение, ранее числившееся бесхозяйным, будет поставлено на баланс Пестравского района. Это позволит в дальнейшем обслуживать плотину и своевременно проводить необходимые регламентные работы, в том числе при финансовой поддержке из областного бюджета.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
