Отремонтированная перед половодьем конструкция плотины в Пестравке выдержала нагрузку

Переливная плотина через реку Большой Иргиз в селе Пестравка успешно прошла весенний паводок 2026 года.

Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии: во время предыдущих паводков покрытие из железобетонных плит обрушилось, и приближение нового половодья грозило дальнейшими разрушениями. В 2025 году объект вошел в государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области», что позволило начать капитальный ремонт.

До наступления половодья подрядчик успел выполнить первоочередные задачи: восстановил тело сооружения, ликвидировал пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы. В рамках подготовки к весеннему половодью объект был на личном контроле министра природных ресурсов и экологии региона Артема Ефимова.

«Создание условий для безаварийной работы было нашей главной задачей. Первоочередные мероприятия выполнены точно в срок, и результат налицо — плотина выдержала паводок, защитив людей и инфраструктуру. Отмечу работу главы района Сергея Ермолова, под постоянным наблюдением которого велись и объект, и подготовка к включению в госпрограмму для капремонта», — прокомментировал Ефимов.

Полное завершение капитального ремонта запланировано на конец ноября 2026 года. После приемки работ сооружение, ранее числившееся бесхозяйным, будет поставлено на баланс Пестравского района. Это позволит в дальнейшем обслуживать плотину и своевременно проводить необходимые регламентные работы, в том числе при финансовой поддержке из областного бюджета.