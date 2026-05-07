В Тольятти водитель СИМ сбил 34-летнюю женщину, которая шла по направлению движения

Еще одно из дорожно-транспортных происшествий с пешеходами произошло в Автозаводском районе Тольятти 6 мая. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 17:55 38-летний мужчина, управляя средством индивидуальной мобильности (далее – СИМ), двигался по жилой зоне со стороны бульвара Приморского в направлении улицы Фрунзе. В пути следования, возле дома №15а по бульвару Королева, допустил наезд на 34-летнюю женщину, которая шла по направлению движения СИМ. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.