Студентов самарских вузов приглашают принять участие в экологическом квесте «Вливайся!»

С 30 апреля по 15 ноября 2026 года студенты российских вузов смогут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Вливайся!», который проводится программой «Зеленые вузы России». Все команды-участники войдут в Ассоциацию «зеленых» вузов России и получат дипломы.

«Участников квеста ждут командные задания, исследования и проектная работа, в ходе которых они будут искать и предлагать реальные решения для более бережного использования воды. Это помогает не только лучше понять экологические проблемы, но и развить навыки работы в команде, управления проектами и системного мышления», — отмечают организаторы проекта.

Квест состоит из двух этапов. Задача команды на первом этапе — привлечь внимание студентов и сотрудников вуза к проблемам водных ресурсов и вдохновить их на активные действия по сокращению водного следа. Студентам нужно будет выполнить творческие и интеллектуальные задания, среди которых — провести детективное расследование, снять видеоклип, подготовить публичное выступление.

Цель второго этапа квеста — разработка и внедрение программы водосбережения в вузе и массовое просвещение на тему бережного отношения к воде. Команды будут проводить эксперименты, исследования и мозговые штурмы для экологического просвещения и сохранения чистой воды.

Для того, чтобы принять участие в квесте «Вливайся!», студентам необходимо зарегистрировать команду на сайте вливайся.вузэкоквсет.рф и выполнить все задания. Итоги будут подведены в ноябре 2026 года в сообществе «Зелёные вузы России» ВКонтакте.