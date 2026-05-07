Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессий новорожденных

В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессий новорожденных

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, проводящих фотосессии новорожденных, а также условий проведения таких съемок.

В России с 2021 года действует национальный стандарт ГОСТ Р 59295-2021 "Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования". Этот документ устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней.

"Здесь, конечно, важно сделать следующий шаг, чтобы такие фотосъемки новорожденных проводили сертифицированные фотографы. И, возможно, те условия, в которых они снимают, тоже должны сертифицироваться. ГОСТ носит рекомендательный характер, но в данном случае, когда мы говорим о работе с детьми в возрасте до одного месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности", - сказала Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок, то есть то, с чем контактирует тело ребенка - индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, вспышки света не должны противоречить нормам СанПиНа.

"Что хочется? Чтобы это был не просто рекомендательный документ. По большому счету, ГОСТы у нас ведь не обязательны для исполнения. Есть ГОСТ, да, но кто проверяет? У нас ГОСТы обязательны только при госзакупках, все остальное - по желанию", - добавила она.

Буцкая также напомнила об истории появления первого стандарта, регламентирующего фотосъемку новорожденных (в 2019 году был принят ГОСТ Р 58428-2019 "Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования").

"Во-первых, ГОСТ на фотосессии новорожденных рождался у меня на глазах. И связано это было с тем, что появилось очень много предложений по съемке новорожденных. Но для меня, конечно, как для врача-педиатра, было больно смотреть порой на те условия, в которых фотографировали детей, и то, как их там "сворачивали". Понятно, что новорожденный ребенок достаточно пластичный, но всему есть свои пределы. Это было уже около 10 лет назад, мы тогда инициировали создание первого ГОСТа на фотосессию для новорожденных", - заключила депутат.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
