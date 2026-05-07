В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки

Горожанин обратил внимание местных властей на, возможно, новую «достопримечательность» Октябрьского района.

По словам самарца, речь идет о поврежденной крыше трамвайной остановки вблизи дома на улице Врубеля, 15. Уточнил: сорвалась полгода назад и до сих пор валяется. Плюс пожаловался на разбросанный там мусор.

Местному в комментариях под постом губернатора в соцсетях ответили представители администрации Октябрьского района. Обещали «проработать вопрос уборки». О результатах планируют отчитаться 13 мая, пишет Самара-МК.