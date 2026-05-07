8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара

8 мая 2026 года с первой платформы железнодорожного вокзала Самара отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара.

В мероприятии примут участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также в церемонии запуска нового маршрута по видеосвязи примут участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Реализация проекта направлена на улучшение транспортной мобильности жителей трех регионов, расширение возможности для деловых и туристических поездок между соседними областями для более чем 9 миллионов граждан в трех субъектах России!

Отметим, что запуск является очередным этапом реализации масштабного проекта «Самара – центр семи столиц», связанным с развитием скоростных межрегиональных железнодорожных перевозок и в перспективе он должен охватить семь центральных городов регионов Приволжского федерального округа: Самару, Уфу, Саратов, Пензу, Оренбург, Ульяновск и Саранск.

Обслуживать маршрут будет современный подвижной состав «Ласточка». Каждый вагон оборудован климатической установкой. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона. В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. В поезде также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями и подъемники для их посадки и высадки.