Завершен очередной этап ремонта Главного Безымянского коллектора в Самаре

В Самаре на пр. Юных Пионеров с 7 мая полностью возобновили движение транспорта после укладки финишного слоя асфальта на участке дороги, где завершено обновление участка Главного Безымянского коллектора. Здесь специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» переложили почти 200 метров канализационной линии диаметром 1500 мм.



Финальным этапом восстановления благоустройства после обратной засыпки котлована, проливки и трамбовки песка стало устройство нового дорожного полотна – выполнена укладка верхнего слоя высокопрочного асфальтобетонного покрытия. Также было предусмотрено восстановление тротуара с выравниванием колодцев и ремонтом бордюрного камня.



«Перекладку участка Главного Безымянского коллектора на проспекте Юных Пионеров завершили точно в срок, как и поручал глава города. Перед нами стояла задача обновить линию и завершить благоустройство оперативно. Работали круглосуточно, без выходных, без скидок на погоду. До 1 мая были восстановлены тротуар и дорога с нижним слоем асфальта, сейчас, до 9 мая, завершили благоустройство в полном объёме», - сообщил главный инженер ООО «Самарские коммунальные системы» Игорь Давыдов.



Фото: пресс-служба администрации Самары