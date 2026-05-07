В «Южном городе» откроется агрокласс от одного из крупнейших агропредприятий региона

С нового учебного года на базе образовательного центра «Южный город» в Самарской области начнет работу профильный агротехнологический класс по направлению «Биотехнологии и пищевое производство». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и направлен на системную подготовку будущих специалистов для современной молочной отрасли региона.

Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Партнерами проекта выступили компания «Логика молока», образовательный центр «Южный город», Центр повышения квалификации «Самара – АРИС» и Самарский государственный аграрный университет. Обучение по специализированной программе пройдет для учащихся 7-х и 10-х классов. Учебный план предусматривает углубленное изучение химии и биологии, а также практические модули с участием экспертов молочного комбината «САМАРАЛАКТО». Школьники не только освоят теоретическую базу, но и получат навыки прикладных лабораторных исследований, познакомятся с работой современного производственного оборудования и посетят цеха предприятия.

В ближайшие месяцы в «Южном городе» завершится тематическое оформление аудиторий, будет закуплена и установлена современная учебно-лабораторная аппаратура.

«Участие бизнеса в реализации федерального проекта «Кадры в АПК» - это не просто форма поддержки, а стратегический инструмент развития аграрного сектора. Когда крупные производственные компании напрямую включаются в образовательный процесс, мы получаем реальный синергетический эффект: теория мгновенно проверяется практикой, а школьники видят, что АПК сегодня - это цифровые технологии, автоматизация и карьерные перспективы», - отметил заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Проект продолжает системную работу «Логики молока» по укреплению кадрового потенциала отрасли и ранней профориентации. Как рассказала вице-президент по работе с персоналом компании Елена Коблюк, это уже второй подобный класс в портфеле проектов холдинга: «Логика молока» системно работает с талантливой молодежью и стремится привлекать в АПК лучшие кадры. Для нас это уже второй агрокласс, и наш опыт показывает, что школьники активно включаются в профессию, когда видят реальное оборудование и общаются с экспертами. Теперь и в Самарской области ученики получат не только сильную базу для обучения биотехнологиям, но и прямой путь в профессию на одном из высокотехнологичных производств».

Развитие агротехнологических классов является приоритетным направлением региональной составляющей федерального проекта «Кадры в АПК». А для закрепления кадров в сельском хозяйстве, по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в регионе созданы беспрецедентные условия для молодых специалистов: единовременные «подъемные» выплаты увеличены до 414 тысяч рублей для выпускников вузов и до 207 тысяч рублей - для выпускников колледжей; ежемесячные надбавки к заработной плате выплачиваются в течение 6 лет.

Поддержка правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева гарантирует, что каждый шаг молодого специалиста в АПК будет обеспечен ресурсами, наставничеством и реальными карьерными возможностями.

