Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи.
6 мая, в Доме культуры «Октябрь» Красноглинского района г. Самары состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, организованный по инициативе Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области для жителей и гостей Самары.
Сегодня, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая утром на автодороге "Урал - Муханово - Садгород" столкнулись Daewoo Matiz и LADA Vesta.
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Гран-при Международного конкурса «Жигулёвская палитра» взяла самарская студентка

269
6 мая в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки стартовала выставка работ молодых художников, участников конкурса «Жигулёвская палитра» 2026 года. Открытие сопровождалось музыкальной программой, а также состоялась торжественная церемония награждения лауреатов.

Свои работы на XXXI конкурс молодых дарований «Жигулёвская палитра» предоставили более 3-х тысяч участников из порядка 50 регионов России. Впервые к нему присоединились юные художники из Республики Беларусь, что, как отметила в приветственном письме министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова, «подчёркивает духовную близость стран и открывает новые горизонты для культурного диалога».

 «Изобразительное искусство – это универсальный язык, способный передать всё многообразие и уникальность национальных культур, объединённых общими ценностями и любовью к родной земле. Тема сопричастности и уважения к историческому наследию и красоте нашей Родины получает живое отражение в работах наших участников. Радостно, что подрастающее поколение художников бережно хранит академические традиции, привнося в них искренность, свежесть взглядов, а также отражает своё мироощущение», – также подчеркнула в своём приветственном письме Ольга Борисовна.

«Выражаю благодарность каждому участнику этого замечательного конкурса. Желаю всем ребятам новых, грандиозных творческих побед. Ставьте перед собой великие цели, достигайте их, новых светлых горизонтов вам! Выражаю благодарность многоуважаемому жюри, которое приложило колоссальные усилия, чтобы оценить все представленные работы – это действительно огромный труд, спасибо вам!» – сказала заместитель министра культуры Самарской области Полина Эдуардовна Кий.

Экспозицию составили лучшие работы, представленные на конкурс. Участие приняли молодые таланты от 5 до 22 лет, в номинациях «Единство традиций народов России», «Герой нашего времени», «История России – история моей семьи», «Мосты поколений: дедушки, родители и я», «Там, на неведомых дорожках». Обладательницей Гран-при за картину «Старая Самара» стала Есения Белова, студентка самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина.

«За всеми этими работами виден титанический труд педагогов, которым от меня низкий поклон. Это практически святые люди, которые помогают оформить эти таланты, придают им форму бриллианта, держат их под крылья. И я надеюсь, что наша поддержка, наша оценка начнёт новый этап в творчестве этих молодых людей», – поделился председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Юрьевич Мантров.

Выставка доступна для свободного посещения до 20 мая 2026 года. На протяжении этого времени в рамках конкурса «Жигулёвская палитра» будут также проходить творческие мастер-классы, а 13 мая состоится церемония награждения призёров конкурса, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

В центре внимания
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
7 мая 2026  12:02
7 мая 2026  11:29
7 мая 2026  09:27
6 мая 2026  13:25
