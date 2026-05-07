Юнармейцы в Самаре проводят мини-парады для фронтовиков и тружеников тыла

В Самаре проходят мини-парады в преддверии Дня Победы. Их проводят юнармейские отряды для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, ветеранов боевых действий. Все мероприятия индивидуально подготовлены для каждого ветерана по заявке его родных и близких. Школьники в составе юнармейских отрядов, и сводом парадного расчета районов проходят торжественным маршем, вручают ветеранам памятные подарки и цветы.



Сводный парадный расчет Железнодорожного района Самары поздравил с Днем Победы Валентину Ивановну Чибиреву. Вся ее жизнь после войны связана с медициной – несколько десятилетий она работала рентгенологом в поликлинике завода имени Фрунзе. Юнармейцы школы №26 в составе сводного парадного расчета Советского района поздравили председателя ветеранской организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Ивана Павловича Ермолаева при Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Розу Васильевну Яцун, которая 6-летней девочкой вместе с семьей была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Куйбышев и труженицу тыла Анну Алексеевну Игонину. Также мини-парады продолжатся сегодня и завтра, вплоть до Дня Победы.



«Спасибо школам и юнармецам за организацию и проведение парадов во дворе, благодарю за поддержку главу города Самары Ивана Николаевича Носкова. Мы, ветераны специальной военной операции, видим своей задачей не просто передать память о подвигах, но и воспитать в детях чувство сопричастности. На Уроках мужества в школах мы говорим о преемственности поколений, о долге памяти и о том, почему так важно поддерживать наших ветеранов», - сказал ветеран боевых действий и ветеран СВО Дмитрий Курташкин.

Фото: пресс-служба администрации Самары