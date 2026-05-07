Дачникам рассылают фейковые уведомления о нарушениях, а после предлагают оплатить штраф со скидкой по вредоносной ссылке. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе Росреестра.
В Самаре проходят мини-парады в преддверии Дня Победы. Их проводят юнармейские отряды.
В Самаре на пр. Юных Пионеров с 7 мая полностью возобновили движение транспорта после укладки финишного слоя асфальта на участке дороги, где завершено обновление участка Главного Безымянского коллектора.
В ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 8 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-18 м/с, возможен град.
Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Юнармейцы в Самаре проводят мини-парады для фронтовиков и тружеников тыла

В Самаре проходят мини-парады в преддверии Дня Победы. Их проводят юнармейские отряды для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, ветеранов боевых действий. Все мероприятия индивидуально подготовлены для каждого ветерана по заявке его родных и близких. Школьники в составе юнармейских отрядов, и сводом парадного расчета районов проходят торжественным маршем, вручают ветеранам памятные подарки и цветы.
 
Сводный парадный расчет Железнодорожного района Самары поздравил с Днем Победы Валентину Ивановну Чибиреву. Вся ее жизнь после войны связана с медициной – несколько десятилетий она работала рентгенологом в поликлинике завода имени Фрунзе. Юнармейцы школы №26 в составе сводного парадного расчета Советского района поздравили председателя ветеранской организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Ивана Павловича Ермолаева при Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Розу Васильевну Яцун, которая 6-летней девочкой вместе с семьей была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Куйбышев и труженицу тыла Анну Алексеевну Игонину. Также мини-парады продолжатся сегодня и завтра, вплоть до Дня Победы.
 
«Спасибо школам и юнармецам за организацию и проведение парадов во дворе, благодарю за поддержку главу города Самары Ивана Николаевича Носкова. Мы, ветераны специальной военной операции, видим своей задачей не просто передать память о подвигах, но и воспитать в детях чувство сопричастности. На Уроках мужества в школах мы говорим о преемственности поколений, о долге памяти и о том, почему так важно поддерживать наших ветеранов», - сказал ветеран боевых действий и ветеран СВО Дмитрий Курташкин.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
