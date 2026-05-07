Малый и средний бизнес региона привлек почти 2 млрд рублей льготных средств на развитие

Среди доступных для предпринимателей финансовых мер поддержки:
микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда Самарской области
льготные кредиты
«зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП
С начала года такой поддержкой воспользовались 280 предприятий, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом по России в первом квартале 2026 года малый и средний бизнес привлек 171,6 млрд рублей с господдержкой.
Более 70% от всего объема средств пришлось на МСП, занятых в отраслях экономики предложения.
В числе лидеров:
предприятия обрабатывающей промышленности
информации и связи
туризма.
Фото: минэкономразвития СО