Малый и средний бизнес региона привлек почти 2 млрд рублей льготных средств на развитие

Среди доступных для предпринимателей финансовых мер поддержки:

микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда Самарской области

льготные кредиты

«зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП



С начала года такой поддержкой воспользовались 280 предприятий, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В целом по России в первом квартале 2026 года малый и средний бизнес привлек 171,6 млрд рублей с господдержкой.



Более 70% от всего объема средств пришлось на МСП, занятых в отраслях экономики предложения.



В числе лидеров:

предприятия обрабатывающей промышленности

информации и связи

туризма.

