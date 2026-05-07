Минприроды СО напомнило о правилах пожарной безопасности в майские праздники

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
Летом в регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи
6 мая, в Доме культуры «Октябрь» Красноглинского района г. Самары состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, организованный по инициативе Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области для жителей и гостей Самары.
В Самаре прошел концерт, посвященный 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Бессмертный полк»: в губернии продолжаются памятные мероприятия
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
7 мая утром на автодороге "Урал - Муханово - Садгород" столкнулись Daewoo Matiz и LADA Vesta.
В Кинель-Черкасском районе на автодороге столкнулись два автомобиля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минприроды СО напомнило о правилах пожарной безопасности в майские праздники

248
Любой открытый огонь — будь то костры, мангалы в лесу и на опушках, палы травы или сжигание мусора — попадает под строгий запрет.

С 15 апреля по 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. Это означает, что любой открытый огонь — будь то костры, мангалы в лесу и на опушках, палы травы или сжигание мусора — попадает под строгий запрет.

За нарушение требований пожарной безопасности на территории государственного лесного фонда (16 лесничеств) в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Если же нарушение спровоцировало лесной пожар со значительным ущербом, наступает уголовная ответственность: виновному грозит штраф от 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.

«Большой блок нашей деятельности — это как раз профилактика. У нас утверждён график патрулирования лесной охраны: в этом году разработано более 600 маршрутов, ежедневно в рейды выходят от 40 до 48 патрульных групп вместе с лесными инспекторами, которые кроме выявления нарушений проводят беседы гражданами. Профилактическая работа ведётся задолго до начала пожароопасного сезона: мы участвуем во всех сходах граждан в сельской местности, взаимодействуем со средствами массовой информации, разъясняем правила, меры ответственности и порядок действий при обнаружении лесного пожара», — рассказал руководитель управления лесного и пожарного надзора Минприроды Самарской области Алексей Шекунов.

Параллельно с патрулированием к сезону подготовлены силы и средства. В области действуют 17 лесопожарных станций, располагающих более чем 170 единицами техники и штатом из свыше 300 обученных специалистов. В любой момент они готовы выехать на тушение лесных пожаров. Координацию всех сил обеспечивает региональная диспетчерская служба Минприроды: именно сюда стекается информация о возгораниях, здесь принимают сигналы и управляют пожарными расчётами.

Обнаружить угрозу на ранней стадии помогает искусственный интеллект. Лесной фонд находится под наблюдением 55 камер с углом обзора 360 градусов. Умная система в автоматическом режиме распознаёт задымления и передаёт тревожный сигнал на мониторы диспетчерской. Такая оперативность даёт результаты: «С начала сезона наши лесопожарные силы выезжали 9 раз на тушение ландшафтных пожаров и 2 раза на тушение непосредственно лесных пожаров. Причина всех возгораний — человеческий фактор», — добавил Алексей Шекунов.

В течение сезона в регионе ведутся превентивные мероприятия. В лесах прокладывают и обновляют минерализованные полосы, устанавливают информационные аншлаги и стенды с напоминанием о правилах безопасности, а также шлагбаумы, ограничивающие въезд в лесную зону в периоды запрета. При установлении высокого класса пожарной опасности по погодным условиям Минприроды может ввести временный запрет на пребывание граждан в лесах — это важно как для сохранения лесного фонда, так и для безопасности самих людей. Информация о таких ограничениях заблаговременно публикуется в СМИ и размещается на стендах при въезде в лесничества.

Прямая линия лесной охраны Самарской области для сообщений о возгораниях и нарушениях: 8 (846) 231-00-63. Защита лесов от огня ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

 

Фото:  magnific.com

 

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок.
06 мая 2026, 15:53
В губернии завершаются весенние посадки леса 
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок. Экология
570
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
20 апреля 2026, 16:46
В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе... Благоустройство
854
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
20 апреля 2026, 14:47
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с. Экология
679
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
243
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
352
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
374
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
463
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
1330
Весь список