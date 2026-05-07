Минприроды СО напомнило о правилах пожарной безопасности в майские праздники

С 15 апреля по 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. Это означает, что любой открытый огонь — будь то костры, мангалы в лесу и на опушках, палы травы или сжигание мусора — попадает под строгий запрет.

За нарушение требований пожарной безопасности на территории государственного лесного фонда (16 лесничеств) в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Если же нарушение спровоцировало лесной пожар со значительным ущербом, наступает уголовная ответственность: виновному грозит штраф от 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.

«Большой блок нашей деятельности — это как раз профилактика. У нас утверждён график патрулирования лесной охраны: в этом году разработано более 600 маршрутов, ежедневно в рейды выходят от 40 до 48 патрульных групп вместе с лесными инспекторами, которые кроме выявления нарушений проводят беседы гражданами. Профилактическая работа ведётся задолго до начала пожароопасного сезона: мы участвуем во всех сходах граждан в сельской местности, взаимодействуем со средствами массовой информации, разъясняем правила, меры ответственности и порядок действий при обнаружении лесного пожара», — рассказал руководитель управления лесного и пожарного надзора Минприроды Самарской области Алексей Шекунов.

Параллельно с патрулированием к сезону подготовлены силы и средства. В области действуют 17 лесопожарных станций, располагающих более чем 170 единицами техники и штатом из свыше 300 обученных специалистов. В любой момент они готовы выехать на тушение лесных пожаров. Координацию всех сил обеспечивает региональная диспетчерская служба Минприроды: именно сюда стекается информация о возгораниях, здесь принимают сигналы и управляют пожарными расчётами.

Обнаружить угрозу на ранней стадии помогает искусственный интеллект. Лесной фонд находится под наблюдением 55 камер с углом обзора 360 градусов. Умная система в автоматическом режиме распознаёт задымления и передаёт тревожный сигнал на мониторы диспетчерской. Такая оперативность даёт результаты: «С начала сезона наши лесопожарные силы выезжали 9 раз на тушение ландшафтных пожаров и 2 раза на тушение непосредственно лесных пожаров. Причина всех возгораний — человеческий фактор», — добавил Алексей Шекунов.

В течение сезона в регионе ведутся превентивные мероприятия. В лесах прокладывают и обновляют минерализованные полосы, устанавливают информационные аншлаги и стенды с напоминанием о правилах безопасности, а также шлагбаумы, ограничивающие въезд в лесную зону в периоды запрета. При установлении высокого класса пожарной опасности по погодным условиям Минприроды может ввести временный запрет на пребывание граждан в лесах — это важно как для сохранения лесного фонда, так и для безопасности самих людей. Информация о таких ограничениях заблаговременно публикуется в СМИ и размещается на стендах при въезде в лесничества.

Прямая линия лесной охраны Самарской области для сообщений о возгораниях и нарушениях: 8 (846) 231-00-63. Защита лесов от огня ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

