Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Новости по теме
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
18 апреля 2026, 16:12
С 19 по 21 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс. Экология
874
С 15 апреля в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября в рамках пожароопасного сезона, открытого министерством природных ресурсов и экологии Самарской области с 30 марта.
14 апреля 2026, 16:05
В регионе устанавливается особый противопожарный режим
С 15 апреля в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября в рамках пожароопасного сезона, открытого... Экология
715
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
13 апреля 2026, 15:14
14 апреля в регионе будет ветренно, ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
694

В центре внимания
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
171
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
659
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
1643
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
1596
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
1031
