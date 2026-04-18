С 19 по 21 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:
- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);
- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;
- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
Фото: pxhere.com