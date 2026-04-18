️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона

В связи с проведением в Самаре Космического полумарафона, посвященного Дню космонавтики, в областной столице ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

Напомним, легкоатлетический забег пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.

Для обеспечения безопасности движения в период проведения спортивного мероприятия временно перекроют следующие участки улично-дорожной сети в историческом центре:

С 23:59 18 апреля до 17:30 19 апреля — по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского; с 08:00 до 17:30 19 апреля по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.