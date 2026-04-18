В Самаре тестируют низкопольный автобус CITYMAX 12 с функцией наклона

18 апреля в 14:25 водитель автомобиля Renault Sandero, при осуществлении поворота, напротив дома № 15 по улице Ногина, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki.
В условиях превышения уровня воды в границах городского округа Самара в Куйбышевском районе прошла штабная тренировка при чрезвычайных ситуациях в период паводка.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
Сегодня с раннего утра Самарская область подверглась беспрецедентной вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске.
21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культ
С 9 по 16 апреля в Волгограде проходил финальный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций «Футзал - в вузы и ссузы».
22 апреля в 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах». Очередная встреча «Музариума» с ценителями прекрасного порадует редким составом инструментов на одной сцене.
Температура воздуха 19 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С.
В Самаре тестируют низкопольный автобус CITYMAX 12 с функцией наклонаГлава Самары Иван Носков сообщил о запуске тестовой эксплуатации нового городского автобуса — CITYMAX 12, разработанного Ликинским автобусным заводом.  Это современное транспортное средство большого класса, рассчитанное на перевозку от 95 до 117 пассажиров.  В отличие от предыдущих моделей «Ситимакс», уже эксплуатирующихся в Самаре, новая версия полностью низкопольная, а на остановках специальная система наклоняет автобус в сторону дверей, облегчая вход и выход.  Это обеспечивает беспрепятственный вход и выход для маломобильных групп населения,  включая пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями.

акже отмечается повышенный уровень комфорта: улучшенная шумоизоляция, эргономичные сиденья, современная климатическая система и информационные табло.  Автобус CITYMAX 12 уже доказал свою надёжность в других российских городах: он успешно прошёл испытания в Липецке, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а сейчас активно используется в Москве.  Теперь Самара присоединяется к числу регионов, оценивающих потенциал этого транспорта в реальных условиях городской эксплуатации.

Тестовый запуск позволит городским властям и транспортным операторам оценить такие параметры, как проходимость, энергоэффективность, удобство для пассажиров и водителя, а также совместимость с существующей инфраструктурой — остановками, маршрутами и сервисными станциями

 В случае положительных результатов новые автобусы могут войти в состав регулярного парка общественного транспорта Самары, пишет Самара-МК.

