В Самаре тестируют низкопольный автобус CITYMAX 12 с функцией наклона

В Самаре тестируют низкопольный автобус CITYMAX 12 с функцией наклонаГлава Самары Иван Носков сообщил о запуске тестовой эксплуатации нового городского автобуса — CITYMAX 12, разработанного Ликинским автобусным заводом. Это современное транспортное средство большого класса, рассчитанное на перевозку от 95 до 117 пассажиров. В отличие от предыдущих моделей «Ситимакс», уже эксплуатирующихся в Самаре, новая версия полностью низкопольная, а на остановках специальная система наклоняет автобус в сторону дверей, облегчая вход и выход. Это обеспечивает беспрепятственный вход и выход для маломобильных групп населения, включая пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями.

акже отмечается повышенный уровень комфорта: улучшенная шумоизоляция, эргономичные сиденья, современная климатическая система и информационные табло. Автобус CITYMAX 12 уже доказал свою надёжность в других российских городах: он успешно прошёл испытания в Липецке, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а сейчас активно используется в Москве. Теперь Самара присоединяется к числу регионов, оценивающих потенциал этого транспорта в реальных условиях городской эксплуатации.

Тестовый запуск позволит городским властям и транспортным операторам оценить такие параметры, как проходимость, энергоэффективность, удобство для пассажиров и водителя, а также совместимость с существующей инфраструктурой — остановками, маршрутами и сервисными станциями

В случае положительных результатов новые автобусы могут войти в состав регулярного парка общественного транспорта Самары, пишет Самара-МК.