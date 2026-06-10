В Самаре не смогли отыскать перевозчика на автобусный маршрут № 89

9 июня 2026 года департамент транспорта городского округа Самара подвел итоги конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по маршруту № 89, который связывает НФС и улицу Дзержинского. В результате конкурса ни одна заявка не была подана, что привело к признанию конкурса несостоявшимся.

Ранее органами местного самоуправления было анонсировано изменение тарифной политики для маршрута № 89 с переходом на регулируемый тариф. Однако на текущий момент данный маршрут продолжает функционировать на условиях коммерческого тарифа.

Аналогичная ситуация наблюдается и с коммерческим маршрутом № 46. Действующий перевозчик отказался от дальнейшего обслуживания данного маршрута, а поиск нового партнера не увенчался успехом. Конкурс на замещение текущего перевозчика проводится в четвертый раз, пишет ПроГородСамара.

Оба маршрута находились в сфере обслуживания компании ООО "Рейс".