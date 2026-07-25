В «Открытом пространстве» начала работу выставка, посвящённая любви к Самаре

24 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Волжская безмятежность». Известный самарский художник Николай Шишин представил на ней картины, изображающие город таким, каким его помнят и любят многие жители.

В своих работах Николай Шишин отразил свои чувства к Самаре, навеянные ветерком с Волги, изящными фасадами купеческих домов и солнечными улицами старого города. Автор изобразил их очень простыми, душевными и по-настоящему родными, отчего каждый гость открытия выставки смог вспомнить, за что он сам любит Самару.

«Мы очень рады, что нам удалось эту экспозицию собрать с помощью Николая Владимировича, принявшего самое деятельное участие. На наш взгляд экспозиция получилась очень летней. Очень рады, что Николай Шишин пишет Самару не потому, что она является "уходящей натурой", а потому что просто не может её не писать. И этот полёт вдохновения очень ценен, потому что "уходящая натура" остаётся в сердце, пока мы её помним, а личный неповторимый взгляд художника на неё – это очень ценно», – отметил специалист Центра культуры и творчества «Новое пространство» Станислав Фурман.

Основные эмоции, которые передал художник в работах – это умиротворение, спокойствие, светлая тоска по самым лучшим беззаботным годам в жизни человека. Первые посетители поблагодарили Николая Шишина за то, что он не просто помнит Самару прошлого и всё ещё видит её в настоящем, но и делится этими образами с другими.

«Мы ещё помним эту уютную, добрую Самару, когда мы знали наизусть, как зовут дворника, бабушек на лавочках. И я благодарен Николаю Владимировичу за то, что он возвращает нас в детство, в тот город, в котором хочется жить. В нём хочется влюбляться, дружить, прожить яркую хорошую жизнь», – поделился журналист и обозреватель издания «Свежая газета. Культура» Андрей Большаков.

Выставка «Волжская безмятежность» будет работать в «Открытом пространстве» с 24 июля по 22 августа 2026 года. О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе нашей библиотеки «ВКонтакте».

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Фото: пресс-служба СОУНБ