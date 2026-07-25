"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"  – 0:0

В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо". Несмотря на достаточное количество момент у команд, отправить мяч в сетку ворот не удалось, и матч завершился вничью – 0:0.

Выйдя на замену на 64 минуте матча Денис Макаров и Мартин Крамарич дебютировали за нашу команду.

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречаются с ЦСКА. Матч второго тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 1 августа, в 17:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"