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"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"  – 0:0
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"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"  – 0:0

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В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо".

В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо". Несмотря на достаточное количество момент у команд, отправить мяч в сетку ворот не удалось, и матч завершился вничью – 0:0.

Выйдя на замену на 64 минуте матча Денис Макаров и Мартин Крамарич дебютировали за нашу команду.

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречаются с ЦСКА. Матч второго тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 1 августа, в 17:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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