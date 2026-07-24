«Крылья Советов» продлили контракт с вратарем Евгением Фроловым

Новое соглашение с голкипером рассчитано до конца текущего сезона. Фролов выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. За это время вратарь провел 38 матчей, в семнадцати из которых сохранил ворота в неприкосновенности, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Сергей Булатов, главный тренер «Крыльев Советов»:

– Евгений Фролов – опытный голкипер, который играет важную роль в «Крыльях». Мы ценим его профессиональные и человеческие качества, значимость для атмосферы внутри команды. Уверен, что Евгений принесет пользу «Крыльям» в предстоящем сезоне.