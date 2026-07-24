Резидент технопарка «Жигулевская долина» добился внесения изменений в правила по противопожарным системам

На протяжении нескольких лет группа компаний «ИСП» («Инновационные системы пожаробезопасности») вместе с ведущими производителями систем безопасности, органами МЧС и экспертами добивалась внесения изменений в законодательство в сфере пожарной безопасности.

Результатом стало повышение нормативной огнетушащей концентрации в системах газового пожаротушения до эффективных показателей.

На сайте Росстандарта опубликовано Изменение № 2 к своду правил 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Одним из его ключевых пунктов является введение нормативной огнетушащей концентрации для ФК-5-1-12 (фторкетон) в размере 5,4 %.

Напомним, что ранее в своде правил указывалась лишь минимальная огнетушащая концентрация 3,5% (при том, что в мировой практике для данного вида газового огнетушащего вещества применяется концентрация до 5,9 %). Этот вопрос на протяжении многих лет вызывал острые дискуссии участников рынка.

В 2023 году ГК «ИСП» обратилась к министру МЧС РФ с инициативой пересмотреть данную правовую норму, поскольку она кратно повышала риски для защищаемых объектов. Инициативу поддержали экспертное и ВНИИПО МЧС, отметив, что это позволит повысить надежность и эффективность систем пожаротушения.

– Два с половиной года мы в большой коалиции с ведущими производителями систем безопасности, органами МЧС и экспертами добивались отмены применения минимальной огнетушащей концентрации 3,5% для фторкетона, – отметил Сергей Лекторович, основатель и собственник ГК «ИСП». – И это наша большая общая победа! Победа всех тех, кто по-настоящему честно и ответственно относится к пожарной безопасности, а не пытается сделать бизнес на лазейках в законодательстве, тем самым дискредитируя всю отрасль пожаротушения и ставя под угрозу имущество и жизни людей.

Гордимся, что наша позиция и твердые принципы помогли повысить стандарт всей отрасли в России. Отдельная благодарность МЧС России, партнёрам, проектировщикам и клиентам, которые поддерживали высокую планку еще до того, как она стала обязательной.

Полный текст изменений опубликован на сайте Росстандарта и вступил в силу с 9 июля 2026 года.

Для справки: ООО «ИСП» является резидентом технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» с проектом «Разработка и производство автоматического устройства газового пожаротушения с использованием аэрозольобразующего генератора для объемного или локально-объемного тушения пожаров в замкнутых или полузамкнутых помещениях».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»